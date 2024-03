Festival du conte 2024 Compagnie Leandre Clown « Fly me to the moon » Parc du mini golf Capbreton, mercredi 8 mai 2024.

Festival du conte 2024 Compagnie Leandre Clown « Fly me to the moon » Parc du mini golf Capbreton Landes

Un duo de clowns, funambules du désastre et de la poésie. Une bicyclette volante, du bois, du fer, de la

poussière, de grosses chaussures et des chapeaux jusqu’aux sourcils. La lune nous attend. Sans un mot, mais en musique, Fly me to the moon raconte le voyage de deux clowns vers la lune. C’est la prouesse du rêveur, la prouesse de deux innocents.

Une performance magique !

TOUT PUBLIC / 40 MIN / GRATUIT .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 16:00:00

fin : 2024-05-08 16:40:00

Parc du mini golf 41 Avenue Pompidou

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

