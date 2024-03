Festival d’Orgue Divin Mozart Masevaux-Niederbruck, dimanche 8 septembre 2024.

Festival d’Orgue Divin Mozart Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Composée entre 1782 et 1783, la grande Messe en ut est considérée comme supérieure à toutes les autres messes composées par Mozart, hormis son Requiem. Christoph Koncz nous fraye une entrée dans l’univers bouleversant mozartien avec un concert « grand format » réunissant quelques cent chanteurs, solistes et instrumentistes. Une musique magique et fascinante, une interprétation inventive et colorée. Un des temps forts du festival !

Composée entre 1782 et 1783, la grande Messe en ut est considérée comme supérieure à toutes les autres messes composées par Mozart, hormis son Requiem. C’est l’un des sommets de la production de compositeur d’une rare puissance d’expression. Christoph Koncz nous fraye une entrée dans l’univers bouleversant mozartien avec un concert « grand format » réunissant quelques cent chanteurs, solistes et instrumentistes. Une musique magique et fascinante, une interprétation inventive et colorée. Un des temps forts du festival ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08 17:00:00

fin : 2024-09-08

2 Rue de l’Eglise

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est chevreauorgue@hotmail.com

L’événement Festival d’Orgue Divin Mozart Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de tourisme de Masevaux