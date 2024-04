Festival des Pierres debout Névez, samedi 27 juillet 2024.

Programme de cette nouvelle édition

Samedi 27 juillet 10-12h, place de l’église Névez

Participation de 5 musiciens à l’animation musicale estivale du samedi matin, jour de marché.

Dimanche 28 juillet Chapelle de Tremorvezen Névez

Antonin Dvorak, Quatuor op.12 dit « Américain »

Antonin Dvorak, Quintette avec contrebasse op.77

Guy Ropartz (compositeur breton), Sérénade pour quintette à cordes

Mardi 30 juillet, Eglise de Nizon Pont-Aven

Programme italien

Giacomo Puccini, Chrisantemi

Giuseppe Verdi, transcription de la Traviata pour octuor

Il Tramonto de Respighi pour voix de mezzo et quatuor à cordes

Mercredi 31 juillet, Le Hénan Névez

George Gershwin, Un américain à Paris pour octuor

Sergueï Prokofiev, Ouverture sur des thèmes juifs, pour Clarinette, quatuor à cordes et piano

Dimitri Chostakovitch, Suite n° 2, Valse, pour octuor et piano

Edvard Grieg, Suite de Peer Gynt, pour octuor et piano

Vendredi 2 août à la MJC Le Sterenn Trégunc

Ciné-concert: Le Fantôme de l’Opéra, film de Rupert Julian (1925)

Musique de Gabriel Thibaudeau dirigée par Günter A. Buchwald

Billetterie à l’office de tourisme

Tarif de 10 à 25€ selon adhérent/adulte/enfant

Pass Festival 60€ .

