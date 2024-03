Festival de théâtre les Rocatines Esplanade du Pijoret La Roque-d’Anthéron, samedi 18 mai 2024.

Festival de théâtre les Rocatines Esplanade du Pijoret La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Depuis 1996, l’association Le Théâtre du Vide organise les Rocatines.

Pendant trois jours consécutifs, les représentations se succèdent.

Jusqu’en 2018, le thème des pièces de théâtre était celui de la comédie…Depuis, l’éventail a été élargi, en laissant un thème libre pour plus de diversité.

Entre 8 et 12 troupes se produisent pendant ce festival. Elles appartiennent toutes à la F.N.C.T.A. (Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur et d’Animation.) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-20

Esplanade du Pijoret Centre Culturel Marcel Pagnol

La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@theatreduvide.org

