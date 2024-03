Festival de Théâtre Coeur à Coeur Seilhac, dimanche 4 août 2024.

Festival de Théâtre Coeur à Coeur Seilhac Corrèze

Un seul en scène drôle et touchant où l’ensemble des personnages sont interprétés par un unique comédien William Rageau, dans une véritable performance d’acteur, qui nous parle d’amitié, de résilience et d’amour, avec beaucoup d’humour.. Et vous ? Que diraient vos organes s’ils pouvaient parler ? Dans un corps humain, un cerveau un peu trop cérébral; un cœur impulsif et un tube digestif peureux vont devoir composer ensemble pour que leur « hôte », Guillaume, soit le plus épanoui possible. Mais la route de Guillaume est sinueuse. Les événements de sa vie vont les mettre à l’épreuve, quitte a créer des situations absurdes ! Ce spectacle parle d’amitié, de résilience et d’amour ! Et vous, que diraient vos organes s’ils pouvaient se parler ? Payant Durée 1 h 15 Lieu Grande scène – .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 21:30:00

fin : 2024-08-04

le bourg

Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine info@theatreaseilhac.com

L’événement Festival de Théâtre Coeur à Coeur Seilhac a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze