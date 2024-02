Festival de Rocamadour Et in arcadia ego Collegium Vocale Gent Souillac, dimanche 25 août 2024.

Festival de Rocamadour Et in arcadia ego

Collegium Vocale Gent Souillac Lot

Même dans le plus beau des paysages, ou juste là, rien ni personne n’échappe à la mort. À la Renaissance, les compositeurs ne se lassaient pas de l’Arcadie, ce livre-poème dans lequel Jacopo Sannazaro créait un monde pastoral éphémère, plein d’enchantements idylliques. Luca Marenzio, Giaches de Wert, Sigismondo d’India ou Claudio Monteverdi : dans leurs madrigaux doux-amers, parfois teintés d’érotisme, laissent la pastorale et l’idyllique se côtoyer avec grâce.

Philippe Herreweghe et le Collegium Vocale Gent jouent avec la synthèse unique entre l’art vocal et la rhétorique, la musique dansant à la frontière entre la polyphonie supérieure et la simplicité merveilleuse.

Distribution

Collegium Vocale Gent

Philippe Herreweghe direction

Miriam Allan soprano I

Barbora Kabatková soprano II

Mélodie Ruvio alto

Benedict Hymas tenore I

Tore Tom Denys tenore II

Jimmy Holliday basse

Sophie Gent violon I

Sonoko Asabuki violon II

Ageet Zweistra violoncelle

Jonas Nordberg luth

Maude Gratton clavecin

Lambert Colson cornet à bouquin

Bart Vroomen trombone

Programme

INTRODUCTION

Salomone Rossi (c. 1570 – c. 1630) Sinfonia a 5

Giovanni Gastoldi (c. 1555 – 1609) Concerto de Pastori

SÉPARATION

Salomone Rossi Sinfonia grave a 5

Salomone Rossi Udite, lagrimosi spirti

Luca Marenzio (1553 – 1599) Stillo lanima in Pianto

Salomone Rossi Sinfonia quinta

Claudio Monteverdi (1567 – 1643) Ah, dolente partita

INTIMITÉ

Salomone Rossi Gagliarda a 5 detta Narciso

Salomone Rossi Brando primo

Sigismondo d’India (c. 1582 – 1629) Dialogo della Rosa

Salomone Rossi Sinfonia Undecima (Echo)

Luca Marenzio Deh Tirsi mio gentil

Claudio Monteverdi Dolcemente dormiva

Luca Marenzio Al lume delle stelle

MORT

Salomone Rossi Sinfonia Seconda

Giaches de Wert (1535 – 1596) Tirsi morir volea

Salomone Rossi Tirsi mio, caro Tirsi

Luca Marenzio Nel dolce seno

Marenzio/Bassano/Philips Tirsi morir volea

RÉUNION DES AMOUREUX

Claudio Monteverdi Tirsi e Clori40 EUR.

Abbatiale Sainte Marie

Souillac 46200 Lot Occitanie info@vallee-dordogne-rocamadour.com

