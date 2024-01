Festival de Rocamadour De la terre vers le Ciel Les itinérantes – Rocamadour, dimanche 18 août 2024.

Festival de Rocamadour De la terre vers le Ciel Les itinérantes – Rocamadour Lot

« La lumière est en toute chose, il suffirait de la laisser nous traverser, cheminer à travers nos ombres, embrasser notre humanité dans toute ces facettes pour atteindre un autre monde…

Ce voyage est un appel de l’âme que la musique accompagne dans sa finesse et son intemporalité. La musique est un guide, une ligne de vérité présente malgré les obstacles, elle nous insuffle le désir d’avancer vers d’avantage de beauté et de sincérité pour atteindre peut-être l’harmonie. »

Arpenter le chemin de Croix sous les étoiles et laissez vous guider par le trio vocal Les Itinérantes, à la découverte de la nuit et de ces secrets. Un concert expérience unique.

Distribution

Les Itinérantes trio vocal

Manon Cousin

Pauline Langlois de Swarte

Élodie Pont

Programme

Hildegard von Bingen O Virtus Sapientiae

Michael McGlynn Earendel

Pauline Langlois de Swarte Dream Land

Manon Cousin Ades Kirij

Improvisation sans paroles Underscore Ederlezi

Michael McGlynn Mariam Matrem Virginem, chant à la Vierge

Hildegard Von Bingen Aer Enim

Antonio Celso Ribeiro Les lamentations d’Yrmeyah, chant hébreu

Manon Cousin Aya Meria, chant à la Vierge

Saint Nectaire d’Égine Agni Parthene, d’après un hymne de la communauté monastique du Mont Athos (arr. Manon Cousin)

Aron Saltiel Joshua Horowitz Durme, durme mi linda Donzella, chant sépharade (arr. Manon Cousin)

Jerusalem, chant traditionnel irlandais (arr. Michael McGlynn)

Ice Dance, vocalise sans paroles (arr. Elodie Pont)

Laudario di Cortona Altissima Luce, chant à la vierge (arr. Pauline Langlois de Swarte)

Hildegard Von Bingen Ave Generosa

Laudario di Cortona Laude Novella, chant à la vierge (arr. Pauline Langlois de Swarte) EUR.

Chemin de Croix

Rocamadour 46500 Lot Occitanie contact@rocamadourfestival.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18 23:00:00

fin : 2024-08-18 00:00:00



L’événement Festival de Rocamadour De la terre vers le Ciel Les itinérantes – Rocamadour a été mis à jour le 2024-01-27 par OT Vallée de la Dordogne