Festival de Rocamadour Da Pacem Ensemble la Sportelle Rocamadour, lundi 26 août 2024.

Un requiem doux comme moi-même, confiait-il, un requiem dont on a dit qu’il n’exprimait pas l’effroi de la mort ; quelqu’un l’a appelé une berceuse de la mort. Mais c’est ainsi que je sens la mort, comme une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur au-delà, plutôt que comme un passage douloureux.

Composé par Gabriel Fauré après la mort de ses deux parents, il dut, à 42 ans, éprouver le besoin de se réconcilier avec la mort, de lui donner un visage humain, une valeur artistique. Porteur d’Espérance, cette œuvre apporte la paix, source d’une douce et tendre joie.

L’écriture d’un dépouillement presque liturgique des Litanies à la Vierge noire témoigne de l’aspiration de Poulenc à renouer avec la foi de son enfance dans le contexte de la mort tragique de son ami le compositeur Pierre-Octave Ferroud. Tout l’esprit de Rocamadour est présent dans cette œuvre si simple. J’ai essayé de rendre le côté [dévotion paysanne] qui m’avait fort frappé dans ce haut lieu. C’est pourquoi on doit chanter cette invocation presque rudimentairement.

Sur les pas de Francis Poulenc, Thierry Escaich compose une œuvre en hommage à la Vierge noire de Rocamadour. Ecce Pulchra es nous parle de la beauté présente en chacun de nous. L’étoile de la mer, la Stella maris, nous guide sur un chemin de paix et d’Espérance.

Trois compositeurs qui au travers de la musique nous expriment un message fort et puissant, dans une musique empreinte de lumière et de couleurs où se mêle tendresse et douceur. A l’arrivée, l’Espérance d’une paix joyeuse.

Ensemble La Sportelle

Alix Dumon-Debaecker direction

Emmeran Rollin orgue

12 chanteurs

Francis Poulenc (1899 – 1963) Litanies à la Vierge noire

Thierry Escaich (b. 1965) Ecce Pulchra es

Gabriel Fauré (1845 – 1924) Requiem

