Festival de Ramatuelle – Eric Antoine – Best Of Ramatuelle Ramatuelle Catégories d’évènement: Ramatuelle

Var

Festival de Ramatuelle – Eric Antoine – Best Of Ramatuelle, 8 août 2022, Ramatuelle. Festival de Ramatuelle – Eric Antoine – Best Of Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle

2022-08-08 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-08 Théâtre de Verdure La Rocade

Ramatuelle Var Ramatuelle Var EUR 65 65 Véritable artiste multifacettes – illusionniste, humoriste et comédien, Eric Antoine présentera un Best Of, spécialement pour Ramatuelle et un hommage pour Raymond Devos, avec ses meilleures illusions et toujours son style décalé.. Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle

dernière mise à jour : 2022-05-13 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle

Détails Catégories d’évènement: Ramatuelle, Var Autres Lieu Ramatuelle Adresse Théâtre de Verdure La Rocade Ville Ramatuelle lieuville Théâtre de Verdure La Rocade Ramatuelle Departement Var

Ramatuelle Ramatuelle Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramatuelle/

Festival de Ramatuelle – Eric Antoine – Best Of Ramatuelle 2022-08-08 was last modified: by Festival de Ramatuelle – Eric Antoine – Best Of Ramatuelle Ramatuelle 8 août 2022 Ramatuelle Var

Ramatuelle Var