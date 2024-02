FESTIVAL DE PRINTEMPS LES ARTS FLORISSANTS Thiré, vendredi 19 avril 2024.

Le Département de la Vendée et Les Arts Florissants proposent avec le Festival de Printemps un rendez-vous musical unique en son genre, pour découvrir chaque année la musique sacrée d’un grand compositeur baroque, dans le cadre exceptionnel des églises du Sud-Vendée.

Le Festival de Printemps – Les Arts Florissants, fruit d’une collaboration entre Les Arts Florissants et le Département de la Vendée, revient pour sa 8ème édition avec un hommage à Claudio Monteverdi (1567-1643), l’un des pionniers de la musique baroque. Reconnu comme le père de l’opéra et un maître de la musique sacrée, Monteverdi sera au cœur de cette édition. Paul Agnew et William Christie, deux grands spécialistes de son répertoire, dirigeront les concerts. Paul Agnew, directeur artistique du festival, souligne : Monteverdi a façonné la musique baroque telle que nous la connaissons. Son influence a perduré pendant des générations.

Le programme

CONCERT

Selva morale e spirituale Claudio Monteverdi

Le vendredi 19 avril 2024 à 20h00

Cathédrale de Luçon

William Christie dirigera un programme puisant dans l’un des chefs-d’œuvre les plus célèbres de Claudio Monteverdi, le Selva morale e spirituale, qui représente sans conteste l’un des sommets de l’histoire de la musique vocale occidentale.

CONCERT

Concert & Café : Elizabeth Kenny (luth)

Le samedi 20 avril 2024 à 11h00

Église de Saint-Juire-Champgillon

La luthiste britannique Elizabeth Kenny, qui compte parmi les plus grandes interprètes actuelles de cet instrument, aura carte blanche pour composer un programme consacré aux pièces pour luth dans la musique italienne du XVIIe siècle.

CONCERT

Vêpres de la Vierge 1610 Claudio Monteverdi

Le samedi 20 avril 2024 à 20h00

Église Notre-Dame de l’Assomption à Fontenay-le-Comte

Après avoir donné l’intégralité des madrigaux de Monteverdi, Les Arts Florissants et Paul Agnew aborderont les Vêpres de la Vierge, pierre angulaire de leurs quinze années d’exploration de ce compositeur majeur.

CONCERT

Concert & Café : Adrien Mabire (cornet à bouquin)

Le dimanche 21 avril 2024 à 11h00

Église de Saint-Juire-Champgillon

Le récital d’Adrien Mabire sera l’occasion de découvrir la richesse expressive de l’un de ses instruments de prédilection, caractéristique de la musique baroque italienne du XVIIe siècle et doté d’un nom intrigant : le cornet à bouquin…

CONCERT

Madrigaux sacrés Claudio Monteverdi

Le dimanche 21 avril 2024 à 17h30

Église de Sainte-Hermine

Fin connaisseur des madrigaux de Monteverdi, dont il a dirigé l’intégrale en concert et au disque, Paul Agnew propose de redécouvrir ce répertoire sous un jour insolite : celui des contrafacta .

Visites des Jardins de William Christie les samedi 20 & dimanche 21 avril de 10h30 à 17h30. Visites guidées à 12h et 15h .

