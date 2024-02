Festival de poésie « La Houle des Mots » Saint-Jacut-de-la-Mer, jeudi 25 juillet 2024.

Festival de poésie « La Houle des Mots » Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

6ème édition du festival sur le thème de l’éxil.

Tables rondes, conférences, expositions, récitals dans le cadre merveilleux de l’abbaye et face à la mer au-dessus de la plage des Haas.

Ecrivains et poètes Susanne, Raut-Balet, Falmarès, Sofia Karampali-Farhat, Boris Lejeune, Jean-Michel Maulpoix.

Pour le spectacle, l’Académicien Erik Orsenna (Prix Goncourt en 1988, L’exposition coloniale ) et la chanteuse lyrique

iranienne Salmi Elahi Shizag et le groupe Yildiz.

Pour les conférences, Jane Evelyn Atwwood, grande photographe américaine mais aussi Jean-Michel Maulpoix, prix Goncourt poésie 2022.

Des expositions rassembleront les œuvres de la céramiste Olena Vitenko et la calligraphie de Mohammed Idali.

Gwenaëlle Abolyvier présentera les poètes et la table ronde qui les réunira. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25

fin : 2024-07-28

Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne

