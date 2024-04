Festival de Musique en Albret double concert de cordes Place Armand Fallières Mézin, jeudi 18 juillet 2024.

Festival de Musique en Albret double concert de cordes Place Armand Fallières Mézin Lot-et-Garonne

Double concert de cordes 18h et 20h30

Quatuor Akilone (1er prix du concours de Bordeaux) Et les lauréats de l’académie Ravel avec François Salque

un programme Dvorak avec Akilone à l’occasion de la sortie de leur nouvel album et le célèbre Octuor de Mendelssohn en 2ème concert 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 18:00:00

fin : 2024-07-18

Place Armand Fallières Eglise Saint Jean-Baptiste

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine annemariegb47@free.fr

