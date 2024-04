Festival de l’Oiseau La Chaussée-Tirancourt, samedi 20 avril 2024.

Sorties nature, projections, débats, expositions photo et d’art animalier, ateliers et stages photo

Chaque année au printemps, période la plus propice pour observer les oiseaux, le Festival de l’Oiseau propose 9 jours d’immersion en pleine nature pour toute la famille.

Découvrez ci-dessous le programme sur le territoire Nièvre & Somme

– Les Herbes Folles de la Vallée de Somme à la Chaussée-Tirancourt

– Coucher de soleil au coeur du marais de Tirancourt

– La Vallée d’Acon, Espace Naturel Sensible à la Chaussée-Tirancourt

– Sur le lit de la Somme en canoë à Flixecourt

– Le marais des Cavins: un espace naturel protégé à Bourdon

Découvrez le programme complet du Festival de l’Oiseau https://www.festival-oiseau-nature.com/grille/ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-28

La Chaussée-Tirancourt 80310 Somme Hauts-de-France

