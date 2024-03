Festival de Lax’n blues Baraqueville, vendredi 29 mars 2024.

Fermez les yeux et écoutez…

Année spéciale « Edition Blues Féminin »

Festival de Blues-Rock entièrement dirigé et organisé par 80 bénévoles.

Ce festival est tous les ans le dernier samedi du mois de Mars. 5 groupes se succèdent sur une scène principale et un inter-plateau. Le festival est entièrement filmé en direct et retransmis sur écran géant dans l’espace buvette restauration.

Le but est de faire venir des groupes de la scène internationale et qui ont l’habitude de faire uniquement grosse scènes dans notre humble petit festival.

Des artistes comme John Coghlan (batteur de status-quo) ou Chrys Slade ( batteur de ACDC) ou Michael Jones sont déjà venu se confronter à un public avoisinant les 1000 personnes.

Lax’ n blues est aussi créateur de Master class instruments , de concerts off et de d’interventions dans les écoles ou des ESAT.

Programme

Vendredi 29 mars le before avec Mister Mat (à la salle du fauteuil Rouge, Baraqueville) REPORTE à une date non définie

Samedi 30 mars Rag Mama Rag, Toxic Frogs et Kim Malville. début de la soirée à 19h (à Lax, Baraqueville) 20 EUR.

Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie

