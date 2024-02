FESTIVAL DE LA PAILLE 2024 -1 JOUR – FESTIVAL DE LA PAILLE 2024 PLEIN AIR Metabief, samedi 27 juillet 2024.

Événement majeur du Haut-Doubs, le Festival de la Paille est devenu un rendez-vous estival incontournable pour les amateurs de musiques actuelles. Avec son cadre exceptionnel et bucolique, au pied de la montagne du Morond, La Paille propose une vingtaine de concerts de styles divers et variés. Cet été, découvrez une programmation éclectique et intergénérationnelle dans une ambiance conviviale, chaleureuse et festive. Pour cette 22 ème édition inédite, le festival vous donne rendez-vous les 26, 27 et 28 juillet 2024 à Métabief (Doubs – 25).Programmation :Vendredi 26 juillet 2024Grande scèneKO KO MO // MATMATAH // ASIAN DUB FOUNDATIONPetite scèneFAT JEFF // SERIOUSLY SERIOUS // LOFOFORA // MTZxSamedi 27 juillet 2024Grande scèneMC?SOLAAR // VLADIMIR CAUCHEMAR // YUSTON XIIIPetite scèneFLAUR // MYSTICALLY // ZED YUN PAVAROTTI // MANUDIGITALDimanche 28 juillet 2024Grande scèneMENTISSA // PIERRE DE MAERE // NAAMANPetite scèneALFRED MASSAI // VOYOU // JOHNNY MAFIA // SORG & NAPOLEON MADDOX

Tarif : 48.50 – 48.50 euros.

Début : 2024-07-27 à 17:00

Réservez votre billet ici

PLEIN AIR PLACE XAVIER AUTHIER 25370 Metabief 25