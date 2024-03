Festival de la bière en Ardèche Centre ville de Dunière sur Eyrieux 07360 Ardèche Asnières-sur-Seine, lundi 9 septembre 2024.

Début : 2024-09-09 10:00

Fin : 2024-09-09 23:30

C’est parti pour la 1e édition de la fête de la bière de Dunière sur Eyrieux ! La manifestation, qui se tient cette année pour sa première dans le cœur du village,

Proposera 12 brasseurs. Ardéchois

Incontournable rendez-vous festif au cœur de l’Ardèche

La fête de la bière de Dunière-sur-Eyrieux se tient cette année le samedi 14 septembre 2024.

Horaire : (10 h à 00 h 30)

Bon à savoir, l’entrée 3 €, compris votre verre de 25 cl, verre dégustation 15 cl

Côté animations, plusieurs concerts et d’autres surprises compléteront le programme.

samedi 14 septembre à 10 h, ouverture du village. animation musicale avec. : inauguration officielle. De 10 h 30 à 11 h 00, présentation des stands.

Brasseurs présent.

Durant la journée et pendant laquelle un large choix de marques ou de types de bières est proposé à la simple dégustation ou à la vente à emporter (Terre d’Ardèche).

On pourra également se restaurer, s’amuser ou bien encore assister à des concerts de musique lors de l’événement.

Nos brasseurs ardéchois seront les principaux artisans présents cette année. Le public pourra découvrir ce savoir-faire, échanger avec les brasseurs durant cette journée.

