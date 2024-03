Festival de guitare à Angles Théâtre Municipal d’Angles Angles, samedi 20 avril 2024.

Festival de guitare à Angles Théâtre Municipal d’Angles Angles 20 et 21 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-20 20:30

Fin : 2024-04-21 22:00

Quatuor Cantiga : 2 guitares, violon, violoncelle.

Ensemble de guitares SPROCREAM.

Duo de guitares. 20 et 21 avril 1

SAMEDI 20 AVRIL A 20H30

L’Espagne romantique.

Quatuor Cantiga : 2 guitares, violon, violoncelle.

DIMANCHE 21 AVRIL à 15H

Guitares en liberté.

Ensemble de guitares SPROCREAM

Duo de guitares

Les artistes sont des professionnels qui jouent régulièrement en Europe et dans le monde :

Anastasia MAXIMKINA (guitare)

Philippe VILLA (guitare)

Laurent LE FLECHER (violon)

Claire MARTIN-COCHET (violoncelle)

INFORMATIONS ET RESERVATION PAR SMS 07 82 48 90 78

Billetterie sur place (40 minutes avant chaque concert).

Théâtre Municipal d’Angles Angles Angles 85750 Vendée