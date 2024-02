FESTIVAL DE FROVILLE « CONTRA-TENOR » MICHAEL SPYRES Froville, mardi 25 juin 2024.

FESTIVAL DE FROVILLE « CONTRA-TENOR » MICHAEL SPYRES Froville Meurthe-et-Moselle

Mardi

Dans Contra-Tenor, Michael Spyres explore les différents aspects, tout comme les extrêmes de la voix de ténor telle qu’on le rencontrait dans le répertoire baroque du 18ème siècle, pouvant pour certains couvrir plus de 3 octaves ! Durant l’ère baroque, il existait de nombreuses catégorisations et de nombreux sous-genres vocaux pour définir la voix masculine, tels que ténor-basse, bartitenore, contre-ténor, haute-contre, spieltenor, ténor et taille. Michael Spyres, accompagné par le formidable Pomo d’Oro dirigé par Francesco Corti, souhaite rendre hommage à ces grands précurseurs qui façonnèrent ce qui deviendra le ténor tel qu’on le connait de nos jours, au travers de Haendel, Vivaldi, Porpora , Lully , Rameau , Vinci, Galuppi, Gluck, Hasse, Piccinni ou le jeune Mozart. Un tour de force signé Michael Spyres !Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-25 20:30:00

fin : 2024-06-25

16 Rue Principale

Froville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@festivaldefroville.com

L’événement FESTIVAL DE FROVILLE « CONTRA-TENOR » MICHAEL SPYRES Froville a été mis à jour le 2024-02-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS