Festival de Bugeat Sport et Culture, 1000 sources d’épanouissement inauguration Bugeat, lundi 22 juillet 2024.

Inauguration du Festival de Bugeat Sport et culture, 1000 sources d’épanouissement rendez-vous derrière la mairie puis au Foyer Rural où sera servi un apéro dînatoire, musique avec le Petit Chœur qui bat, Pascale Forgerit et Léopold Sers, démonstration de Qi Gong par Bruno Hougas et son groupe de Bugeat. Petit spectacle de claquettes mis en scène par Nadège Lambert avec ses élèves. .

Début : 2024-07-22 18:00:00

fin : 2024-07-22 20:00:00

Le bourg

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@lesamisdebugeat.fr

