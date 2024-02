Festival de Bugeat Sport et Culture, 1000 sources d’épanouissement Bugeat, dimanche 21 juillet 2024.

Le Festival de Bugeat autour du thème Sport et culture, 1000 sources d’épanouissement, porté par l’association les Amis du Pays de Bugeat, propose des ateliers et des initiations, des concerts, des expositions et des spectacles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21

fin : 2024-08-04

Le bourg

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@lesamisdebugeat.fr

