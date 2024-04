Festival D’Aujourd’hui à Demain Quatuor Béla Cluny, jeudi 11 juillet 2024.

Le festival accueille le formidable quatuor Bela pour la troisième fois, et c’est bien sûr une grande chance !

Le quatuor Black Angels de George CRUMB est sans conteste l’un des plus émouvant de la période récente: Black Angels est l’une des pièces les plus marquantes du répertoire de quatuor à cordes du 20e siècle.

C’est une oeuvre très colorée et visuelle, comme un poème musical, qui joue beaucoup avec la tradition du quatuor à cordes, avec notamment des citations (comme cette Jeune Fille et la Mort décrépite qui apparaît à un moment) ou des références à la musique médiévale. Il porte un regard sur ce vieux quatuor à cordes et ce qu’il signifie aujourd’hui.

L’Italienne Francesca VERUNELLI revient cette année à Cluny, elle qui, déjà, avait été remarquée par l’ensemble ALEPH lors du cinquième forum international des jeunes compositeurs (2008). Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts… C’est un vrai plaisir de découvrir sa dernière œuvre pour quatuor à cordes, commandée par le Quatuor Bela.

À l’issue de cette soirée une collation sera offerte à tous avec le concours de Serge Rippert , chef de l’Hostellerie du Potin Gourmand

Avec: Julien Dieudegard, violon ; Frédéric Aurier, violon ; Paul-Julian Quillier, alto ; Luc Dedreuil, violoncelle 15 15 EUR.

Début : 2024-07-11

fin : 2024-07-11

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

