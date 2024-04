Festival Couleurs Urbaines Village Pontarlier, samedi 25 mai 2024.

Organisé par la Ville de Pontarlier, dans le cadre du Festival Couleurs Urbaines.

Une rencontre et expérience autour de l’art urbain franco-suisse. Rempli d’animations et d’activités variées, l’envie est de faire découvrir les cultures street au plus grand nombre live painting, exposition, ateliers d’initiations, performances, concerts et sports urbains.

Entrée libre. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 15:00:00

fin : 2024-05-25

Parc des Ouillons

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté le.roy@ville-pontarlier.com

