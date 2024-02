FESTIVAL COULEURS URBAINES 3 JOURS FESTIVAL COULEUR URBAINES PARC DE LA NAVALE La Seyne Sur Mer, samedi 29 juin 2024.

FESTIVAL COULEUR URBAINES 2024Le Festival Couleurs Urbaines revient à la Seyne sur Mer pour sa 16ème année. Une programmation pleine de surprises et des Off dans plusieurs lieux culturels de la métropole Toulonnaise. Le Parc de la navale en face de la plus belle rade d’europe vibrera au son du Reggae, World , Rap et Electro pendant 3jours consécutifs !

Tarif : 53.00 – 68.00 euros.

Début : 2024-06-30 à 00:00

Réservez votre billet ici

PARC DE LA NAVALE BD TOUSSAINT MERLE – 83500 La Seyne Sur Mer 83