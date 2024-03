Festival ClassiCahors Cahors, samedi 20 juillet 2024.

Festival ClassiCahors Cahors Lot

Le festival ClassiCahors aura accueilli depuis sa création en 2016, près de 9000 spectateurs. Le Festival, se nourrit de choix déterminés en matière d’œuvres, d’instruments et de programmations artistiques. Le public nous porte et nous mesurons la chance d’être l’objet de son affection. Grâce à lui nous construisons le Festival de demain . Ce qui fait désormais l’identité du Festival ClassiCahors se résume en quelques mots découverte, diversité, ouverture.

Le talent des artistes présents sur scène, la richesse des œuvres choisies, suscitent l’adhésion d’un public toujours plus curieux.

L’alliance du patrimoine et d’un répertoire de qualité.

C’est en conjuguant son amour de la musique et de son département d’origine, ainsi que son désir d’aventure qu’ Emmanuel Pélaprat, son fondateur et directeur artistique, souhaite faire évoluer ce partage commun de la musique.

Depuis ces six dernières années, ce sont de très grands artistes internationaux qui ont fait vivre musicalement des lieux magnifiques relevant du patrimoine Lotois, tels que la Cathédrale Saint Etienne, la cour de l’Archidiaconé, le Théâtre de la ville de Cahors, l’église du Sacré Cœur, l’Auditorium du Grand Cahors et d’autres lieux sur le territoire du Grand Cahors.

Notre volonté est de faire rayonner la belle musique au cœur de la cité cadurcienne et également dans d’autres villes et villages du Lot afin d’inscrire le Festival dans le paysage culturel.

La musique pour tous, accessible à tous.

Au fil des saisons, en développant sa présence territoriale et en pérennisant sa politique de tarification accessible, le Festival a tissé des liens confiants et fidèles avec ses publics tout en poursuivant son élan engagé vers les jeunes générations et les personnes pour qui l’accès à la musique est plus difficile. Il a su développer différentes actions de sensibilisation en direction des publics prioritaires et empêchés et en direction des scolaires.

Pour cette septième édition, le festival ClassiCahors débutera le 20 juillet avec une série de 9 concerts entrées payantes et un dixième concert gratuit Jeunes Talents.

Les réservations se font :

soit en ligne (sur festik.net),

soit à l’Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot,

soit par un courrier accompagné du règlement à l’ordre de CLASSICAHORS (Classicahors, Place Bessières, Espace Clément Marot, 46000 CAHORS) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20

fin : 2024-08-09

ClassiCahors

Cahors 46000 Lot Occitanie contact@classicahors.com

L’événement Festival ClassiCahors Cahors a été mis à jour le 2024-03-13 par OT Cahors Vallée du Lot