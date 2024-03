FESTIVAL CEP PARTY 2024 Vallet, mardi 2 avril 2024.

20ème anniversaire du festival Cep Party

En 2024, l’aventure continue avec une édition spéciale 20 ans joyeuse et festive ! 17 spectacles, Cirque la Cie installera son chapiteau dans le parc du Champi durant deux semaines. Spectacles, rencontres et ateliers s’y succèderont, avec en point d’orgue 3 représentations de Pandax, un cocktail détonnant qui mélange bascule, acrobatie et adrénaline pure autour d’une Fiat Panda !Le cirque sera à l’honneur mais les autres disciplines ne seront pas en reste théâtre, ciné-concert, théâtre d’objets, musique… 11 propositions de France et bien sûr de Belgique, notre fidèle partenaire. Petits et grands, nous vous attendons nombreux pour fêter avec nous cet anniversaire !

51 représentations de théâtre, cirque, danse, marionnettes, des ateliers, une exposition, un flash mob .

Billetterie www.champilambart.fr et 02.40.36.20.30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-19

13 route des Dorices

Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire cepparty@vallet.fr

