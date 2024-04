Festival Brikabrak Les lilas ne sont pas pourpres Le Bugue, dimanche 19 mai 2024.

Festival Brikabrak Les lilas ne sont pas pourpres Le Bugue Dordogne

Un socle tel un piédestal et l’extérieur pour seul décor, un duo de danseurs investit l’espace un temps puis repart sans laisser de traces.

Pendant ce moment de danse, les interprètes jouent avec la thématique du risque, seul ou à deux, utilisant la taille que procure l’autre et apportant déséquilibre, vitesse et chute. ils se défient, s’évitent et se rattrapent in extremis.

Un duo qui se cherche, se pousse et s’équilibre. une histoire entre deux corps qui se connaissent mais se redécouvrent et se confrontent à chaque représentation. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 14:45:00

fin : 2024-05-19

Chapiteau l’inopiné

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine asso@festival-brikabrak.fr

