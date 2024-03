Festival Bandafolie’s Les groupes Bessines-sur-Gartempe, jeudi 11 juillet 2024.

Jusqu’à 40 000 festivaliers pendant 4 jours et 3 nuits feu d’artifice, grand concert festif, repas-spectacle, bodega, concerts, défilés-parade, brocante, corrida pédestre… Huit sociétés musicales et près de 250 musiciens sont présents pour que la fête soit belle et inoubliable ! Dans les rues, sur les places du bourg et au bord du lac de Sagnat.

Les groupes Delirium Tremens Band De Dalhem (Belgique) ; Always Drinking Marching Band De Barcelone (Espagne) ; Tanzkorps Kölner Rheinveilchen De Cologne (Allemagne) ; Banda Perla De Michoacan (Mexique) ; Los Tchaopinos De Labruguière (81) ; Showband Rsf De Saint-Fulgent (85) ; Hot Potato Band De Miranda (Australie) ; La Banda De Bessines. Le Comité organisateur se réserve le droit de modifier jusqu’au dernier moment cette programmation. EUR.

Début : 2024-07-11 19:00:00

fin : 2024-07-14

1 Allée du Collège

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@bandafolies.com

