Festival aux champs HF Thiefaine…Replugged Chanteix, samedi 20 juillet 2024.

Festival aux champs HF Thiefaine…Replugged Chanteix Corrèze

Après 13 Zéniths inoubliables, Hubert Félix Thiéfaine prolonge sa tournée Replugged jusqu’en 2024 ! Le chanteur aux multiples Victoires de la musique continue de revisiter son répertoire de poète-rock en façonnant une nouvelle setlist originale, constituée de ses morceaux emblématique les plus célèbres et de pépites moins connues mais tout aussi marquantes ! Indéniablement la tournée la plus ambitieuse de cet artiste hors du commun, référence incontournable de la chanson française. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 22:00:00

fin : 2024-07-20

le bourg

Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@tuberculture.fr

L’événement Festival aux champs HF Thiefaine…Replugged Chanteix a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze