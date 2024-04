Festival Arts 2 rues Candes-Saint-Martin, dimanche 16 juin 2024.

Le Street Art Parc organise le festival Arts 2 Rues , deux jours dédiés aux arts urbains et Arts de Rue dans le Parc du château de Candes-Saint-Martin et son musée d’Art Urbain en plein air. Une rencontre artistique, poétique et visuelle sous le signe de la Nature. Cette nouvelle saison propose une programmation éclectique avec de nombreuses performances Danse, jonglage, acrobatie, musique et peinture live. Un événement artistique, festif et familial à l’initiative du Street Art Parc et du château de Candes, en association avec le village de Candes-Saint-Martin et le château de Montsoreau. A l’occasion de ce festival ,des performances seront organisées dans le Street Art Parc (Pass Festival requis), au château de Montsoreau et à la collégiale de Candes-Saint-Martin (tickets spéciaux). 1515 15 EUR.

Début : 2024-06-16 10:00:00

fin : 2024-06-16 19:00:00

44 Route de Compostelle

Candes-Saint-Martin 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@chateaudecandes.com

