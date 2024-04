Festi’Tour drôme des Collines 15ème Edition Saint-Sorlin-en-Valloire, dimanche 9 juin 2024.

Festi’Tour drôme des Collines 15ème Edition Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

2 parcours de VTT 30 et 48 km, 2 parcours cyclo 62 et 102km, 3 parcours pédestres 11, 16 et 24km (parcours pédestres accessibles trail). Repas à l’arrivée.

10 10 EUR.

Début : 2024-06-09 07:30:00

fin : 2024-06-09

Gymnase

Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes smvt@laposte.net

