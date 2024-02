FESTI’POUSSES « CONVERSATIONS DANSÉES » À BEAUFORT-EN-VALLÉE Musée Joseph Denais Beaufort-en-Anjou, mercredi 3 avril 2024.

Festi’Pousses Festival jeune public

Conversations dansées (Cie Kokeshi)

Danse contemporaine et musique

de 1 an à 3 ans • Durée 30 min

La compagnie Kokeshi invite les tout-petits à un instant poétique et musical. Entre spectacle et atelier, la danseuse et la musicienne proposent une chorégraphie tout en douceur en lien avec une matière (la soie, le plastique, le papier, le vêtement).

La danseuse s’en empare par le mouvement et invite les petits à s’en saisir.

Le musée reste ouvert jusqu’à 18h

Réservations vivement conseillées en ligne https://forms.gle/LJFVBtXp65zVw1ba6 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 15:00:00

fin : 2024-04-03

