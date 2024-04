FESTI’LOIRE à Divatte sur Loire Saint-Julien-de-Concelles, vendredi 5 juillet 2024.

FESTI’LOIRE à Divatte sur Loire Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique

Soirée concert-guinguette

Festi’Loire, l’esprit festif & guinguette s’invite à la Pierre Percée à Divatte-sur-Loire

Organisé par la Communauté de communes Sèvre & Loire en partenariat avec la Guinguette de le Pierre Percée et la mairie de Divatte-sur-Loire, Festi’Loire est le rendez-vous festif incontournable des bords de Loire !

Festi’Loire accueille les visiteurs avides de divertissement et de détente dans une ambiance bucolique et festive.

Entre amis ou en famille, venez profiter de la musique live dans un cadre champêtre et en toute simplicité.

Sur place, vous pourrez partager des boissons et une petite restauration servies par la guinguette et un food-truck.

Ne ratez pas l’occasion de partager un bon moment convivial lors de cette soirée spéciale au sein de la Guinguette de le Pierre Percée ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 19:00:00

fin : 2024-07-05

La Pierre Percée

Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement FESTI’LOIRE à Divatte sur Loire Saint-Julien-de-Concelles a été mis à jour le 2024-04-08 par eSPRIT Pays de la Loire