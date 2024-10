Festi contes 2024 Médiathèque Saint-Jean-de-Luz, lundi 28 octobre 2024.

Festi contes 2024

La ville de Saint-Jean-de-Luz et le réseau des médiathèques de la Rhune vous donnent rendez-vous du 28 au 31 octobre 2024 pour une nouvelle édition du Festi-contes !

Cette 11ème édition se présente comme un mini-festival, plus local, et laissera place au printemps 2025, à un nouvel événement autour du conte et de l’oralité.

Une dizaine de représentations, essentiellement organisées dans vos médiathèques, rythmeront les 4 jours du festival. Une bonne occasion pour déambuler d’une commune à l’autre et profitez de l’univers toujours aussi merveilleux du conte !

Consultez le programme détaillé 2024. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-28

fin : 2024-10-31

