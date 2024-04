Fest ar C’han accueille Danyèl Waro Poullaouen, mercredi 8 mai 2024.

Nouvelle édition de la Fête du Chant à Poullaouen !

Au programme de cette journée conviviale et populaire

11h > Apéro musical au bourg

13h >Traditionnel repas chanté à la salle Amzer Zo (à réserver)

15h30 > Concert Danyèl Waro Danyèl Waro est resté fidèle à la tradition acoustique du maloya, le blues de la Réunion, et il en est le héros reconnu. Musicien et poète, il sait faire chanter le créole avec une émotion sans pareil Je cherche la cadence, l’image, le rythme dans le mot. Grâce au maloya, j’ai pris du recul par rapport à la philosophie cartésienne, aux jugements trop conceptuels. Le maloya m’a remis en accord avec la Réunion, avec les gens, avec notre langue .

Chant, percussions Danyèl WARO, Bino WARO, Mickael TALPOT, Laurent DALLEAU, Gilles LAURET

17h30 > Fest-deiz et Tremplin Gavotte

Réservations (fortement conseillées) sur https://www.helloasso.com/associations/la-grande-boutique/evenements/fest-ar-c-han-danyel-waro .

Salle Amzer Zo

Poullaouen 29246 Finistère Bretagne contact@lagrandeboutique.fr

