Ouverture mensuelle Atelier Sophie Berecz Ferrières-en-Gâtinais, dimanche 1 septembre 2024.

Ouverture mensuelle Atelier Sophie Berecz Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01

fin : 2024-09-01

Ouverture mensuelle Atelier Sophie Berecz

Sophie Berecz est une artiste maître-verrier exerçant depuis plus de 30 ans.

Elle est nouvellement installée à Ferrières-en-Gâtinais où se trouve son atelier.

Elle œuvre dans la création autant que dans la restauration des vitraux pour des particuliers, des églises et des collectivités et propose des formations et des ateliers aux particuliers qui souhaitent s’initier à la technique du vitrail. Le vitrail, une œuvre verre – plomb – étain, est avant tout un tableau de verre.

L’art du vitrail est aujourd’hui totalement renouvelé en terme de style, puisqu’il s’intègre chez soi, en fonction de ses goûts. Partez à la découverte de l’art du vitrail lors des ouvertures de l’Atelier Sophie Berecz où vous pourrez admirer certaines de ses créations.

EUR.

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire sophie.berecz@gmail.com



L’événement Ouverture mensuelle Atelier Sophie Berecz Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2024-01-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS