30ème Festival International « harpe en Avesnois » 2024 : Arianna Savall et son ensemble Eglise Saint Médard Ferrière-la-Petite Mardi 17 décembre, 19h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-12-17 19:30

Fin : 2024-12-17 21:30

Silent Night, concert de Noël

A l’occasion des 15 ans de son ensemble, Arianna Savall, soprano à la carrière internationale, posera ses bagages au Festival Harpe en Avesnois pour un concert de Noël. Les artistes nous invitent à un voyage sonore dans le monde magique et séculaire de la musique hivernale de l’avent Noël. Chaque pays possède ses propres traditions de Noël et son propre trésor de chansons de Noël. Les musiciens convoqueront les plus beaux chants de Noël de leurs pays d’origine : Norvège, Angleterre, Allemagne, Pologne, Espagne et Catalogne et bien sûr la France. Le public sera invité à chanter avec les artistes car, comme le dit si bien Arianna Savall : « Le chant est l’une des meilleures manières de rassembler les gens. Il est extrêmement spirituel. Il n’est pas palpable, mais nous le ressentons tous profondément dans nos cœurs ».

En partenariat avec la ville de Ferrière la Petite

Eglise Saint Médard 59680 Ferrière la Petite Ferrière-la-Petite 59680 Nord