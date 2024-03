FEROCE – monologue pour enfants non dociles LES 2 SCENES, scène nationale de Besançon Baume-les-Dames, jeudi 23 mai 2024.

FEROCE – monologue pour enfants non dociles Proposition théâtrale, acrobatique et révoltée sur la

nécessaire prise de conscience climatique et l’indispensable besoin de changement qui l’accompagne. 23 – 27 mai LES 2 SCENES, scène nationale de Besançon Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T10:00:00+02:00 – 2024-05-23T11:00:00+02:00

Fin : 2024-05-27T14:30:00+02:00 – 2024-05-27T15:30:00+02:00

FÉROCE, est la prise de parole de Lili, une pré-adolescente, moitié fille, moitié sauvage (ça dépend des jours), bien décidée à faire prendre conscience à sa génération de la nécessité d’un changement. Rien ne sert d’essayer de la brosser dans le sens du poil, ça ne marchera pas. Elle dit ce qu’elle pense et elle pense ce qu’elle dit. Elle le revendique et le crie même si nécessaire. Elle est révoltée par le monde que les adultes ont décidé de lui laisser. Sont-ils vraiment aveugles à ce point ? Ou absolument inconscients ?

La révolte gronde, celle d’une génération, celle des enfants…

LES 2 SCENES, scène nationale de Besançon 3 place de l'Europe- 25 000 Besançon Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

theatre objets