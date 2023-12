BALADE AVEC LES ÂNES ET GOÛTER DANS LES CHAMPS Ferme de la Puillière Port-Saint-Père, 31 juillet 2024, Port-Saint-Père.

Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31 14:00:00

fin : 2024-07-31 17:30:00

Participez à une petite balade familiale à travers la ferme en compagnie des ânesses Cacahuète et Callune, pour rencontrer les chèvres, les cochons, les boeufs et les chevaux dans les prés, explorer les champs, les marais observer les haies, la nature..

Et après un goûter fermier, ce sera l’heure de nourrir les cochons, les chevrettes et de les traire.

Assistez à la traite à la machine, et si vous le souhaitez essayez la traite à la main.



Pratique :

– Proposé aux dates indiqués de 14h à 17h30 à la ferme de la Puillière à Port-Saint-Père,

– La participation par personne comprend le prix de la visite de la ferme, l’animation et le goûter,

– Animation idéale pour les petits et les grands,

– Sur réservation par téléphone au 07 70 72 33 80 ou par mail à contact@ferme-pedagogique-la-puilliere.com,

– Paiement sur place en chèque ou en espèces.

– La ferme propose d’autres animations toute l’année, vous pouvez les retrouver dans le lien ci-dessous.

.

Ferme de la Puillière Lieu-dit La Puillière

Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-15 par eSPRIT Pays de la Loire