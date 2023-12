LA FERME À L’HEURE DE LA TRAITE DES CHÈVRES Ferme de la Puillière Port-Saint-Père, 11 septembre 2024, Port-Saint-Père.

Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-11 16:00:00

fin : 2024-09-11 17:30:00

Ewen et Gwenaël vous accueillent pour une découverte guidée de leur ferme !.

Venez à la rencontre des chèvres et des cochons dans leur chèvrerie ou dans les champs.

Dans une ambiance conviviale et instructive, vous pourrez découvrir le troupeau de chèvres au pré ou dans la chévrerie, les cochons dans leurs parcs, nourrir les petits chevreaux, traire une chèvre à la main et assister à la traite à la machine,

comprendre le fonctionnement de la ferme. Vous découvrirez une ferme intégrée dans son environnement, au bord des marais de l’Acheneau, une ferme qui travaille en Agriculture Biologique dans un souci de qualité des produits et de respect du milieu naturel.

Pratique :

– Proposé le mercredi toute l’année en dehors des vacances scolaires de la zone B, de 16h à 17h30 à la ferme de la Puillière à Port-Saint-Père,

– La participation par personne comprend le prix de la visite de la ferme, l’animation et le goûter,

– Animation idéale pour les petits et les grands,

– Sur réservation par téléphone au 07 70 72 33 80 ou par mail à contact@ferme-pedagogique-la-puilliere.com,

– Paiement sur place en chèque ou en espèces.

– La ferme propose d’autres animations toute l’année, vous pouvez les retrouver dans le lien ci-dessous.

Ferme de la Puillière Lieu-dit La Puillière

Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire



