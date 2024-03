FERDINAND Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, mercredi 10 avril 2024.

FERDINAND Animation – États-Unis – 2017 – 1H37 – +6 ANS 10 – 16 avril Espace culturel Robert-Doisneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T14:30:00+02:00 – 2024-04-10T16:20:00+02:00

Fin : 2024-04-16T14:30:00+02:00 – 2024-04-16T16:20:00+02:00

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !

MRECREDI 10 : 14h30

SAMEDI 13 : 16h30

MARDI 16 : 14h30

Espace Robert-Doisneau

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France