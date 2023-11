Fête de la pêche Faux-la-Montagne, 2 juin 2024, Faux-la-Montagne.

Faux-la-Montagne,Creuse

Programme de la journée :

Ateliers pêche au coup, float-tube, bateau, mouche, fabrication poissons nageurs

Présentation – vente de matériel de pêche

Marché de producteurs (avec Bande de Prod)

Restauration et buvette.

2024-06-02 fin : 2024-06-02 17:00:00. EUR.

Faux-la-Montagne 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Program for the day :

Workshops on spearfishing, float-tube, boat, fly fishing, fishmaking

Presentation ? sale of fishing tackle

Farmers’ market (with Bande de Prod)

Catering and refreshments

Programa del día :

Talleres de pesca submarina, con flotador, en embarcación, con mosca y peces nadadores

Presentación y venta de artículos de pesca

Mercado agrícola (con Bande de Prod)

Comida y refrescos

Programm des Tages :

Workshops Angeln, Float Tube, Boot, Fliegenfischen, Herstellung von schwimmenden Fischen

Präsentation ? Verkauf von Angelgeräten

Bauernmarkt (mit Bande de Prod)

Verpflegung und Getränke

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Lac de Vassivière