FATA MORGANA Thorigné-en-Charnie, 31 mai 2022, Thorigné-en-Charnie.

FATA MORGANA Musée de Préhistorie 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie

2022-05-31 – 2022-05-31 Musée de Préhistorie 650 chemin de la Roche Brault

Thorigné-en-Charnie Mayenne Thorigné-en-Charnie

8.5 EUR Mordjana, Morgane, Margot, la dame blanche… autant de noms pour désigner une femme-fée aux pouvoirs mystiques qui traverse les époques et de nombreuses légendes et mythologies en Mayenne, au Maroc, en Inde et jusqu’en Chine. Qui est cette entité ? Qu’évoque-t-elle ? Pourquoi se retrouve-t-elle dans autant de légendes à travers le monde ?

Pierre Guicheney et ses compagnons de recherches ont mené un travail de collectage littéraire et ethnologique de plusieurs années (et sur quatre continents !) pour déchiffrer ce légendaire, sa mythologie, son histoire et sa préhistoire. Apulée, Platon, Lao Tseu, Jean Clair, Barbey d’Aurevilly, Italo Calvino… un talisman et un conte arabe inédit, mais aussi des auteurs mayennais sont au nombre de leurs saisissantes découvertes.

Tout public

Réservation : 02 43 01 94 76 – billetterie@coevrons.fr

Réservation obligatoire (24 pers/soir)

À partir de 15 ans – Durée : 4h00.

Le parcours se situe sur l’ensemble du site de Saulges.

Prévoyez vos affaires de marche et un pique-nique pour vous restaurer.

Déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

UN VOYAGE EXPÉRIMENTAL À VIVRE

billetterie@coevrons.fr +33 2 43 01 94 76

