FANFARONNADES RENCONTRES DE FANFARES Capestang, samedi 6 juillet 2024.

FANFARONNADES RENCONTRES DE FANFARES Capestang Hérault

Concerts de fanfares

Buvette et restauration sur place Gratuit

Organisé par Lo Castel

Quatrième édition de la Fanfaronnade à Capestang un festival de fanfares dans le village, avec déambulations et concerts gratuits de 3 fanfares, organisé par l’association Fanfare Les Mains sur le Capot .

Au programme cette année L’Orphéon de Garrafach, de Vendémian, fanfare festive au répertoire provenant des deux Amériques, d’Afrique, d’Orient ou d’ailleurs ; Origami, fanfare sétoise qui propose un savant mélange de swing, tango et klezmer ; et Les Mains sur le Capot, la régionale de l’étape fanfare électrique qui balance entre cumbia, funk, reggae, ska et musiques de l’Est.

Le samedi 6 juillet

– Vers 18h déambulations dans le village et morceaux communs sur la Place Jean-Jaurès.

– A partir de 20h Concerts gratuits des 3 fanfares dans la Cour du Château des Archevêques, avec bar et restauration.

Le dimanche 7 juillet

– A partir de 10h30 animation du marché dominical par les 3 fanfares sur la Place Jean-Jaurès. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-07

Capestang 34310 Hérault Occitanie

L’événement FANFARONNADES RENCONTRES DE FANFARES Capestang a été mis à jour le 2024-04-09 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN