du jeudi 7 juillet au samedi 30 juillet à Laurette Théâtre Avignon

Isabelle héberge son frère Quentin depuis … un certain temps déjà ! Même si elle l’aime beaucoup elle commence à être agacée par l’inaction de cet ado attardé qui préfère rester vautré sur le canapé plutôt que chercher du boulot ! Aussi quand Quentin va lui annoncer qu’il a déposé un dossier pour être famille d’accueil pour la SPA elle sent la catastrophe arriver d’autant qu’elle déteste tout ce qui est poilu ! Elle est pourtant loin d’imaginer combien l’arrivée d’Alfred, leur premier pensionnaire, va bouleverser son quotidien ! Des quiproquos irrésistibles, des situations plus cocasses les unes que les autres, bref du théâtre pour rire et s’amuser où les spectateurs seront emportés dans un tourbillon de rebondissements !

Tarif plein 22€ Taris réduit * 15€ *Tarif réduit au théâtre Laurette : étudiant, jeune moins de 25 ans, chômeur, RMIste/RSA, PMR, + de 65 ans, carte sénior, carte congés spectacles, intermittent du spectacle, femme enceinte, moins de 12 ans,

Vous l’attendiez … la voilà ! La nouvelle comédie de Françoise Royès !! Eric Deblevid Philippe Nadal et Françoise Royès vont vous faire passer un moment hors du commun dans un grand éclat de rire !! Laurette Théâtre Avignon 14 rue plaisance 84000 Avignon Avignon Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-07T11:00:00 2022-07-07T12:10:00;2022-07-08T11:00:00 2022-07-08T12:10:00;2022-07-09T11:00:00 2022-07-09T12:10:00;2022-07-10T11:00:00 2022-07-10T12:10:00;2022-07-11T11:00:00 2022-07-11T12:10:00;2022-07-13T11:00:00 2022-07-13T12:10:00;2022-07-14T11:00:00 2022-07-14T12:10:00;2022-07-15T11:00:00 2022-07-15T12:10:00;2022-07-16T11:00:00 2022-07-16T12:10:00;2022-07-17T11:00:00 2022-07-17T12:10:00;2022-07-18T11:00:00 2022-07-18T12:10:00;2022-07-20T11:00:00 2022-07-20T12:10:00;2022-07-21T11:00:00 2022-07-21T12:10:00;2022-07-22T11:00:00 2022-07-22T12:10:00;2022-07-23T11:00:00 2022-07-23T12:10:00;2022-07-24T11:00:00 2022-07-24T12:10:00;2022-07-25T11:00:00 2022-07-25T12:10:00;2022-07-27T11:00:00 2022-07-27T12:10:00;2022-07-28T11:00:00 2022-07-28T12:10:00;2022-07-29T11:00:00 2022-07-29T12:10:00;2022-07-30T11:00:00 2022-07-30T12:10:00

