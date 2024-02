FAITES LIRE ! FÊTE DE LA LECTURE Le Mans, lundi 30 septembre 2024.

FAITES LIRE ! FÊTE DE LA LECTURE Le Mans Sarthe

FAITES LiRE ! est le rendez-vous culturel incontournable de la rentrée littéraire.

La Ville du Mans confirme avec FAITES LiRE ! sa référence culturelle et crée un lien fort entre la lecture et les arts pour toutes les générations. À la fois festival de lecture pour tous et salon du livre de rayonnement national, toutes les conditions sont réunies pour offrir une fête de la lecture riche, ouverte et accessible au plus grand nombre puisque les rendez-vous de la semaine et l’entrée sur le salon sont gratuits.

Programme détaillé à venir… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-30

fin : 2024-10-06

Divers lieux

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

