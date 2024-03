FAIT MAISON (ou DIY) Spécial cosmétique – SEVRES Médiathèque de Sèvres Sèvres, mercredi 10 avril 2024.

FAIT MAISON (ou DIY) Spécial cosmétique – SEVRES Réalise ton propre dentifrice grâce à nos ateliers Faits Maison / DIY (= Do It Yourself) ! Mercredi 10 avril, 10h00 Médiathèque de Sèvres Atelier gratuit en accès libre.

Réalise ton propre dentifrice grâce à nos ateliers DIY (Do It Yourself) ! Notre consommation de produits commerciaux a un impact sur la santé de l’environnement et la nôtre. Ainsi, tu apprendras à lire les étiquettes de ces produits pour identifi er les ingrédients utilisés et découvriras les aspects positifs de l’éco-consommation. Apporte ton propre contenant si tu le souhaites

Mercredi 10 avril 2024 de 10h à 12h – toutes le 30 minutes__

Atelier gratuit pour la famille, à partir de 8 ans.

À la Médiathèque, 8 rue de Ville-d’Avray – SEVRES

