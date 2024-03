Faire le devis de son court métrage En visioconférence Paris, jeudi 30 mai 2024.

Faire le devis de son court métrage Cet atelier permettra à tous une compréhension et une sensibilisation à la mise en place d’un devis et d’un plan de financement de court métrage. Jeudi 30 mai, 14h00 En visioconférence Sur inscription // 90€ pour les adhérent·e·s / 155€ pour les non-adhérent·e·s et pour les financements par Pôle Emploi et AFDAS

Cet atelier permettra à tous une compréhension et une sensibilisation à la mise en place d’un devis et d’un plan de financement de court métrage. Il ne remplace en rien le développement d’un projet accompagné par un producteur de cinéma. Cette présentation favorise l’appréhension d’un devis et d’un plan de financement de court métrage.

✔️Objectifs :

– Comprendre et savoir mettre en place un plan de financement de court métrage.

– Comprendre et savoir mettre en place un devis de court métrage.

?DURÉE : 4 heures

?EFFECTIF : 14 personnes

?TARIF : 90€ pour les adhérent·e·s / 155€ pour les non-adhérent·e·s et pour les financements par Pôle Emploi et AFDAS

? INFOS PRATIQUES :

30 mai 2024, de 14h à 18h en visioconférence

>> Inscriptions et programme : https://maisondufilm.com/formations/faire-le-devis-de-son-court-metrage-ii/

>> Contact : formation@maisondufilm.com

