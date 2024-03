Faire don, une affaire de cœur ou de raison? Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève, vendredi 26 avril 2024.

Faire don, une affaire de cœur ou de raison? Qui se cache derrière les œuvres? Découvrez les histoires des donateurs et donatrices. 26 avril 2024 – 2 mars 2025 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T10:00:00+02:00 – 2024-04-26T18:00:00+02:00

Fin : 2025-03-02T10:00:00+01:00 – 2025-03-02T18:00:00+01:00

Ils et elles ont généreusement fait don au Musée Ariana d’une ou de plusieurs oeuvres – parfois d’une entière collection – ou d’un financement. L’histoire des donateurs est indissociable de celle des objets qui constituent nos collections. Découvrez-en mille et une raisons, et beaucoup de coeur !

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch

© Sylavin Leguy