EXPOSITION ZOOS HUMAINS. L’INVENTION DU SAUVAGE Musée Départemental Raymond Poincaré Sampigny Meuse

Samedi

Cette exposition du Groupe de recherche Achac en partenariat avec la Fondation Lilian Thuram est à (re)découvrir enrichie d’objets patrimoniaux pour plonger dans cette histoire saisissante, au cœur de nos représentations contemporaines.

Du 4 avril au 3 novembre 2024

L’exposition Zoos humains. L’invention du sauvage raconte l’histoire de femmes, d’hommes et d’enfants, venus d’Asie, d’Afrique, d’Océanie, des Amériques et parfois d’Europe, exhibés en Occident et ailleurs, dans des cirques, des cabarets, des foires, des zoos, des villages itinérants ou lors d’importantes reconstitutions dans les expositions universelles et coloniales. L’Europe, l’Amérique et le Japon vont, pendant presque cinq siècles (1490-1960), les exhiber comme de prétendus sauvages . C’est alors un immense spectacle , avec ses figurants, ses décors, ses imprésarios, ses drames et ses récits. C’est aussi une histoire oubliée, au carrefour des histoires coloniales, de la science, du racisme et de celle du monde du spectacle et des expositions universelles… Cette exposition du Groupe de recherche Achac en partenariat avec la Fondation Lilian Thuram. Éducation contre le racisme, est à (re)découvrir au Musée Raymond Poincaré enrichie d’objets patrimoniaux pour plonger dans cette histoire saisissante, au cœur de nos représentations contemporaines.

Le musée est ouvert

En semaine de 10h à 12h et de 14h à 17h30 sauf le mardi

Samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18hTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-11-03 17:30:00

Musée Départemental Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château

Sampigny 55300 Meuse Grand Est cdmm@meuse.fr

