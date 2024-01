Exposition vente – Haut la main 2024 Obernai, vendredi 24 mai 2024.

Exposition vente – Haut la main 2024 Obernai Bas-Rhin

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-26

Une quarantaine d’exposants d’un haut niveau de qualité et d’originalité ont pour objectif d’afficher le visage contemporain du secteur des métiers d’art, dans des domaines variés.

L’expo-vente printanière [Haut la main !], organisée par la fremaa (Fédération des métiers d’art d’Alsace), revient pour une 7e édition à la Halle Gruber à Obernai du 24 au 26 mai 2024 pour découvrir des créateurs d’exception.

Véritable vitrine éphémère sur mesure, cette expo-vente dédiée à la création contemporaine est un RDV immanquable pour les amateurs d’oeuvres inédites, singulières et raffinées. Une quarantaine de professionnels des métiers d’art viennent présenter au public leurs dernières créations, en pièces uniques ou séries limitées, en sculpture, bijoux, arts de la table, luminaire, mobilier, céramique et arts graphiques.

Parking des Remparts

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est contact@fremaa.com



